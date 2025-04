Il futuro è di Soulé e Svilar: ma bisogna blindare Mile

Aspettando il nuovo allenatore, il presente è già futuro. Da un lato il volto bambino di Soulé, dall'altro quello cinematografico di Svilar. [...] E' da loro che la Roma deve ripartire. Inevitabile per l'argentino, visto l'investimento profuso la scorsa estate; ineludibile per il portierone di Anversa. E poco importa quale sarà il prezzo da pagare. [...] Svilar andava blindato a fine giugno dello scorso anno, forse anche prima. [...] Ora, ogni giorno che passa è perduto. E non fa altro che il gioco di Mile.

Ad ogni parata l'interesse dei club esteri aumenta, come la forza nella trattativa del suo agente. [...] Se è vero che il calcio si evolve, alla fine rimane comunque un po' sempre lo stesso. E se vale ancora l'adagio del compianto Valcareggi ("L'ossatura di una squadra di calcio è composta da un portiere, un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante") sarebbe delittuoso ripartire da zero. E il discorso, a questo punto, si estende a Koné e forse anche a Ndicka. [...] La spina dorsale per 4/5 già esiste: Svilar, Ndicka, Koné e Soulé. [...]

(Il Messaggero)