Il dubbio di Tudor: Weah o Gonzalez

Dopo la vittoria contro il Genoa, il tecnico della Juventus Igor Tudor cerca conferme nella sfida contro la Roma, orientato a modificare il meno possibile la formazione. Confermato il modulo a tre dietro, ma con un'assenza pesante: Gatti sarà indisponibile per circa un mese a causa di una frattura composta del perone. Al suo posto è pronto Kalulu, che affiancherà Veiga e Kelly davanti al portiere Di Gregorio. Sulle fasce, Cambiaso è rientrato in gruppo (...), contende una maglia a McKennie sulla sinistra, mentre a destra persiste il dubbio principale di Tudor tra Nico Gonzalez e Weah. A centrocampo, punti fermi Locatelli e Thuram. Koopmeiners, dopo una prestazione non brillante contro il Genoa, dovrebbe accomodarsi in panchina, lasciando spazio a Conceicao sulla trequarti insieme a Yildiz. Davanti, confermato Vlahovic come punta centrale. L'opzione con due punte, affiancando Kolo Muani a Vlahovic, appare al momento una soluzione da considerare a partita in corso.

(Messaggero)