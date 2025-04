Il ds Ghisolfi: «Se non sono all'altezza andrò via»

IL TEMPO (GAB. TUR) - «Se il mio lavoro non sarà all'altezza, me ne andrò». Alla fine del primo anno da responsabile dell'area tecnica della Roma, Florent Ghisolfi non ha paura di assumersi le proprie responsabilità. L'ex Nizza ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva francese After Foot di RMC Sport, partendo dalle emozioni che si vivono nella sponda giallorossa della Capitale. «La Roma è un club diverso, c'è una passione incredibile che consuma le persone» - ha spiegato il francese - «Non voglio sminuire il Lens, ma la Roma è qualcosa di speciale». Passione, però, che secondo il direttore sportivo giallorosso rende più com-plicato il lavoro all'interno del club capitolino: «Qui non è facile creare un progetto stabile, poter lavorare a lungo termine. È proprio quello che stiamo cercando di fare in questo momento. Il nostro lavoro non dà frutti domani, non si fa in pochi giorni. Siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo nel lavorare per la Roma». Un altro tema toccato da Ghisolfi riguarda l'identità ritrovata nella società, soprattutto da quando Ranieri ha preso il posto di Juric in panchina: «Il mister conosce il club e la città, porta serenità. Abbiamo anche fatto tornare persone che hanno questo senso di appartenenza, come Balzaretti ad esempio". L'obiettivo del ds giallorosso è chiaro: «Voglio strutturare un'organizzazione forte, che funzioni anche senza di me. Se riuscirò a restare dieci anni alla Roma, sarò l'uomo più felice del mondo»