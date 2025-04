Ranieri riscrive le regole del giocare bene

Voci popolo raccolte nei bar, negli uffici, nelle chat con amici/colleghi, nelle plane social: "SI, va bene tutto ma la Roma gioca male...». Che è diverse dal sostenere: "La Roma non gioca bene». Ancora non si a capito quale del due giudizi sia più negativo. Complicato stabilire, dopo 11 vittorie (e 3 pareggi) nelle ultime 14 partite, cosa significhi realmente giocare male. o non bene. Per riuscirsi, forse, basta stabilire un punto comune. Magari ricordando che c'e una netta differenza tra il giocare bene e bel gioco. Domanda: una squadra che nelle ultime 7 partite ha subito una sola rete, non gioca bene? Non v'e dubbio die se avesse giocato male (o non bene) le reti al passive sarebbero state di più?. E, allora, vien da se die la Roma sta difendendo bene. Se poi nelle ultime 7 gare a riuscita a fare sempre (almeno) un gol più dell'awersario, vincendo quindi 7 vole, vuol dire pure the sta attaccando bene. (...) In realta, le partite si riescono a vincere anche giocando male, dopo esser stall inferiori all'avversario, sbagliando tutto e di più prima e durante il gioco magari solo una valanga di fischi della propria gente. (...)

(corsera)