A Roma c'è il caso Pietralata per i giallorossi e Flaminio per la Lazio; a Milano quelli di Inter e Milan: l'ammodernamento degli stadi italiani procede lentamente fra mille difficoltà. Per discuterne, il prossimo 15 aprile, politici, avvocati, il mondo del calcio, architetti, si ritroveranno al convegno "Stadi intelligenti e sostenibili: verso una nuova era dello Sport in Italia" nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato. [...]

(Il Messaggero Cronaca di Roma)