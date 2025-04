I Friedkin diano un colpo: anzi due

Adesso il futuro. Perché il presente dice che sì, c'è ancora l'Europa del prossimo anno da inseguire, ma anche che la cassaforte della Champions è un obiettivo da rimandare ancora al prossimo anno. [...] Sor Claudio ha confermato la sua imbattibilità nell'ennesima stracittadina fin troppo nervosa, cinque vittorie e, appunto, un pareggio che non serve a nessuno, a parte alle statistiche che consegnano ai posteri il sedicesimo risultato utile consecutivo dei giallorossi: undici vittorie e cinque pari, trentotto punti che sono uno sproposito rispetto ai miseri ventitré dell'intero girone d'andata. [...] In questo senso le responsabilità della società sono evidenti. Dall'esonero di De Rossi finendo con la testardaggine di tenere il tecnico croato per 53 giorni sulla panchina, un periodo che pesa sul bilancio di questa stagione. [...]

In questo senso c'è bisogno di un cambio di rotta per programmare un futuro diverso dove solo l'Europa ha regalato sorrisi a una Roma sempre più svuotata di competenze, conoscenze e di quel romanismo che è una linfa vitale per un club che ha nella sua storia, nelle sue tradizioni, nei suoi Capitani, nei suoi tifosi, un patrimonio insostituibile e inestimabile. [...] C'è la necessità di scegliere in fretta il nuovo allenatore, scelta colpevolmente ancora non fatta visto che il ds Ghisolfi prima del derby ci ha spiegato che un nome non è ancora stato definito. [...] I Friedkin diano un colpo, anzi uno di più, altrimenti prendano in considerazione l'ipotesi di passare la mano. [...]

