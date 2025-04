I consigli di Claudio e le scelte del club: il futuro si gioca sul nuovo allenatore

Nel bel mezzo di una corsa Champions ancora tutta da decidere e a un passo dalla scelta del nuovo allenatore, con Stefano Pioli tra i preferiti, le parole di Claudio Ranieri nel post Roma-Juve fanno suonare un campanello d'allarme. [...] Comunicato dello scorso 14 novembre, giorno dell'insediamento di Ranieri come nuovo allenatore della Roma: "Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club". [...] Andiamo a domenica sera, subito dopo il pareggio contro la Juve. Ecco Claudio che parla di un futuro da "viaggiatore" alla "scoperta del mondo" e ribadisce che non sarà "un dirigente ma un consulente della proprietà". [...] La parola dirigente, nella testa di Claudio, sparisce e prima era presente: "In questo momento lavoro al 50% come allenatore e al 50% come dirigente", diceva. [...]

Il tecnico ora appare stanco, e quelle parole, pronunciate in quel modo, hanno creato preoccupazione nei tifosi. [...] Ranieri - e lo garantisce chi lo conosce bene - non è il tipo che abbandona la nave, specie se si tratta della Roma. [...] Dopo la sfida con la Juve ha solo voluto precisare che il suo sarà un ruolo di affiancamento, di punto di riferimento della proprietà, con cui si confronta quotidianamente. [...] Nella famosa lista del consigliere Ranieri c'è anche Stefano Pioli, per tutta una serie di motivi, come l'essere vicino a lui come stile, l'essere un normal one capace di entrare in empatia con i giocatori. [...] C'è ancora tempo per vedere se i Friedkin avranno la forza di dargli retta oppure se prenderanno altre strade, più esotiche. [...]

(Il Messaggero)