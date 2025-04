Hummels si ritira a fine stagione: "Che viaggio, mi manca già tutto"

Mats Hummels, a 36 anni, ha annunciato ieri il suo ritiro dal calcio giocato tramite i social (...). Nel suo messaggio, ha ripercorso una carriera straordinaria, ringraziando i club in cui ha militato - Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Roma - e la nazionale tedesca, con cui ha conquistato il titolo Mondiale. (...) Nonostante manchino otto partite alla fine della stagione, Hummels ha espresso nostalgia: "Mi mancherà terribilmente". (...)

Si chiude così la carriera di uno dei difensori più forti della sua generazione, con oltre 700 presenze e un palmarès ricco di 16 trofei, tra cui la Coppa del Mondo (...). Unico rammarico, non aver sollevato coppe durante la sua permanenza nella Capitale.

L'idea del ritiro era nell'aria da tempo, come Hummels stesso aveva accennato in un'intervista a gennaio (...). Motivi personali, tra cui la distanza dal figlio in Germania (...), hanno pesato sulla decisione finale. In assenza di un'offerta convincente dalla Bundesliga, (...) ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo. (...)

Hummels ha mostrato un forte legame con la città, apprezzando le passeggiate nel centro storico e la sua atmosfera (...). La sua esperienza calcistica a Roma è stata però altalenante. L'esonero di De Rossi poco dopo il suo arrivo e un rapporto mai sbocciato con il successivo tecnico (Juric, ndr) hanno complicato l'inizio (...). Poi, la rinascita sotto la guida di Ranieri, con il gol a Londra e prestazioni di alto livello. Tuttavia, non sono mancati momenti difficili, come gli errori pesanti nelle coppe contro Milan e Athletic Bilbao (...) e alcune uscite sui social che hanno fatto discutere (...).

Nonostante tutto, gran parte del tifo giallorosso gli ha sempre dimostrato affetto, come confermato dai tanti messaggi ricevuti ieri. Hummels saluterà il pubblico dell'Olimpico il 18 maggio contro il Milan, una partita che si spera possa avere un peso importante per la classifica (...), magari confermando il sorpasso sulla Lazio che lui stesso aveva pronosticato mesi fa (...). Prima del congedo, però, c'è la sfida con la Juventus, e Hummels vuole essere protagonista.

(Messaggero)