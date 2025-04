Hummels, la sfida da incubo con la Juve

L'amara serata di Bilbao gli resterà addosso per un bel po', ma nella carriera di Mats Hummels c'è un altro incubo da sconfiggere. Domenica, infatti, all'Olimpico arriva la Juve. E per il tedesco i bianconeri portano il ricordo di una delle più grosse batoste subite dal suo Borussia Dortmund in Europa. [...] L'emergenza sulla destra dovrebbe portare Ranieri a confermare Mats al centro della difesa come a Lecce e a spostare Celik sulla fascia viste le assenze di Saelemaekers, Rensch e Saud.

L'alternativa è impiegare Soulé da esterno come accaduto nella gara di ritorno col Napoli. Paredes, intanto, è diventato papà per la terza volta. Il piccolo si chiama Lautaro e ha già ricevuto l'abbraccio di zio Dybala. [...] Sul fronte stadio a Pietralata, infine, la Roma e il Comune hanno reso noto, con riferimento al previsto riavvio delle indagini archeologiche, che è in corso una definizione congiunta della pianificazione delle operazioni da attuare senza alcun tipo di ritardo rispetto a quanto annunciato.

(gasport)