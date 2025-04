Guerriglia ultrà a Ponte Milvio: danni da 40mila euro, un arresto

C'è un primo arresto per gli incidenti avvenuti nel prepartita di Lazio-Roma, domenica a Ponte Milvio. Un rider romano di 48 anni, tifoso della Lazio ma estraneo alle frange ultrà, è finito in manette in flagranza differita con le accuse di resistenza e violenza aggravata a pubblico ufficiale. [...] Ma questo è solo un primo provvedimento. Perché gli agenti feriti al termine della giornata di scontri sono 24 in tutto. Circa mille gli ultrà di Roma e Lazio che hanno incendiato il prepartita della stracittadina.

Trecento romanisti, infatti, alle 18 hanno marciato su Ponte Milvio da piazza Mancini attaccando le forze dell'ordine in piazza Cardinal Consalvi, nel tentativo di sfondare lo sbarramento del reparto Mobile e raggiungere i laziali al centro del ponte. Una volta respinti i romanisti, i blindati della polizia sono entrati nel piazzale di Ponte Milvio dal lungotevere Maresciallo Diaz con l'obiettivo di ristabilire la calma, ma gli ultrà laziali hanno attaccato. [...] Ieri gli agenti della digos, coordinati da Antonio Bocelli, hanno acquisito le immagini delle telecamere puntate sul piazzale all'ombra della Torretta del Valadier e sul Foro Italico e hanno iniziato ad analizzarle per riconoscere il maggior numero di tifosi che hanno preso parte ai disordini. Potrebbero essere già diversi gli identificati. [...]

(la Repubblica)