Guendouzi-Paredes l'anno dopo: sfida calda a centrocampo

Nel derby di ritorno della scorsa stagione ci fu una mezza bufera. All'inizio in campo, quando Dybala schernì Guendouzi, [...] poi al triplice fischio finale, con il francese che colpì con un colpetto allo stomaco Leandro Paredes, a partita finita. [...] Guendouzi e Paredes sono due che amano andare alla lotta, far salire il termometro del derby, testare la temperatura della sfida per provare anche a gestirla. O indirizzarla. [...] Sono due combattenti, due che colorano il proprio centrocampo con duelli e sfide personali.

Guendouzi, ad esempio, è uno che con Sarri girava a intermittenza, perché poi la mezzala non è esattamente il suo ruolo. Con Baroni, invece, è finalmente tornato nel giardino di casa sua, a fare il mediano in coppia con Rovella. [...] Toccherà a lui cercare di togliere spazio ai trequartisti giallorossi. [...] Per Paredes, invece, il compito di creare gioco dal basso, andando a infilarsi tra i due centrali di difesa, con lo scivolamento del terzo in fascia. Ranieri due giorni fa è stato esplicito: "Paredes per me è un play eccezionale, come lui ce ne sono pochi, sa sempre dove mettere la palla, quando controllare il gioco e quando accelerare". [...]

(gasport)