Gruppi gemellati, nuovo allarme scontri

I Bulgari del Levski Sofia con i laziali, i croati "Bad blue boys" e i greci del Gate 13 con i romanisti. Ecco le rappresentanze delle tifoserie estere approdate in città per assistere al derby Lazio-Roma (ore 20.45) nelle due curve. L'atmosfera è tesa. Il 5 gennaio scorso (ore 20.45) le componenti ultrà hanno cercato il contatto in tutti i modi, solo il servizio d'ordine messo a punto dal questore Roberto Massucci ha evitato il peggio. [...]

Oggi la preoccupazione è che le due tifoserie possano darsi appuntamento lontano dall'area dello stadio, magari lungo la Tangenziale. Per questo sono monitorati anche i percorsi che faranno i due gruppi ultrà per raggiungere l'Olimpico. Al fianco dei laziali ci saranno circa 100 ultrà neofascisti del Levski Sofia, un gemellaggio ormai solido e datato. [...] La questura ha predisposto un imponente servizio d'ordine, per evitare incidenti e garantire la fruibilità dello spettacolo ai tifosi. Sono stati predisposti due corridoi separati di afflusso e deflusso. I laziali si raduneranno nell'area di Ponte Milvio, i romanisti tra piazza Mancini, i chioschi in lungotevere Maresciallo Diaz e il ponte della Musica.

(la Repubblica)