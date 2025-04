Grazie a sir Claudio ancora in lotta per la Champions

[...] Ci siamo sbagliati. Ma siamo contenti di essere stati smentiti. Perché dopo aver sentenziato la fine della corsa qualificazione Champions League della Roma dopo i due pareggi consecutivi con Juventus e Lazio, siamo costretti a ricrederci. [...] Applausi alla banda di sor Claudio Ranieri che è stata capace nella seconda parte della stagione di ridimensionare i disastri compiuti nella prima con un cammino a cui mancava solo una vittoria negli scontri diretti per compiere l'ultimo salto di qualità. [...] Padrona del campo, grazie alle intuizioni di quel maestro del sor Claudio, capace di schierare una formazione coraggiosa, con alcune intuizioni, per esempio quello Shomurodov su Calhanoglu è stata una mossa fantastica, che ha depotenziato ancora di più un'Inter arrivata con il fiato corto alla fine di questa massacrante stagione.

Alla fine del girone d'andata chiuso con la miseria di ventitré punti, i più ottimisti avevano detto che per pensare di qualificarsi per l'Europa della prossima stagione, sarebbe stato necessario che la Roma si trasformasse in una squadra con un percorso da scudetto. Sembrava impossibile, Ranieri e i suoi ragazzi invece ci sono riusciti. I numeri lo dicono in maniera chiarissima: 47 punti conquistati in 22 partite. [...] In più la restituzione alla loro dimensione di alcuni giocatori, partendo da Soulé tornato a essere uno dei giovani (è un 2003) più emergenti al mondo, passando per Koné centrocampista di levatura mondiale. [...] Sì, ora è una Roma da Champions. In questo senso la Fiorentina domenica prossima all'Olimpico, sarà il banco di prova fondamentale. [...]

(la Repubblica - P. Torri)