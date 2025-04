Ghisolfi "tiene" Svilar: "Merita il rinnovo. Nuovo tecnico? Almeno tre settimane"

Se Claudio Ranieri predica cautela sulla corsa Champions, il DS Florent Ghisolfi mostra maggiore ottimismo. (...) "La classifica è corta, abbiamo un calendario complicato," ha dichiarato Ghisolfi a Dazn. "Dobbiamo dare tutto, ma io ci credo. Il mister è stato lucido, sarà molto difficile, ma questa squadra ci può provare". (...) I due pareggi contro Juventus e Lazio hanno rallentato la rincorsa, e il calendario dei bianconeri (quarti) appare meno proibitivo di quello della Roma, che dovrà ancora affrontare Inter e Atalanta in trasferta. Ranieri aveva sottolineato il gap con le prime: "Il gap con le prime 4-5 del campionato è notevole (...). Noi stiamo facendo il massimo (...)." Ghisolfi ha poi toccato il tema del nuovo allenatore: "Quando avremo novità le comunicheremo. Ci vorranno almeno due o tre settimane. Abbiamo le nostre priorità (...). Per noi conta di più il presente". Tra i nomi in lizza restano Pioli, Sarri e Montella, ma la piazza sogna profili come Allegri (...) o Ancelotti (...). Il DS ha confermato i progressi per il rinnovo di Mile Svilar: "Stiamo parlando con l'agente (...). Non abbiamo fretta perché la scadenza è 2027, ma è molto importante per il club e per lui. Questo contratto se lo merita".

La trattativa per il rinnovo di Svilar è in corso: la richiesta dell'entourage si attesta sui 4 milioni, mentre l'offerta iniziale della Roma era inferiore. Si attendono sviluppi, con il club disposto a fare uno sforzo per blindare il portiere, finito nel mirino di top club europei come Chelsea, Manchester City e Bayern Monaco. (...) Dopo i rinnovi di Paredes, Pisilli, Shomurodov ed El Shaarawy (...), quello di Svilar è la prossima priorità.

Intanto, ieri Svilar ha incrociato Montipò, portiere del Verona che figura nella lista di Ghisolfi come possibile vice per la prossima stagione. Gollini, invece, potrebbe trasferirsi in Arabia (...).

(Messaggero)