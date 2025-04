Ghisolfi: "Claudio mi sarà vicino. Allenatore? Serve passione"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Archiviato il derby con la Lazio, la Roma inizia a pensare al prossimo appuntamento. Nel sabato prima di Pasqua, la squadra giallorossa sarà di nuovo protagonista all'Olimpico (ore 20:45) contro l'Hellas Verona. Da capire se Paulo Dybala deciderà di sostenere in compagni direttamente dalla panchina, come accaduto nella sfida di ieri sera.

Pochi istanti prima dell'inizio del derby della Capitale, Florent Ghisolfi è intervenuto al microfoni di DAZN e ha chiarito il ruolo di Ranieri a partire dalla prossima stagione: «Sarà un consigliere sportivo, vicino a me e alla proprietà. Vogliamo una dirigenza che lavori insieme». Il direttore sportivo francese non si è sbilanciato sul fronte allenatore: «Cerchiamo un tecnico che abbia la stessa passione per il nostro progetto. Un progetto grande, con il centenario nel 2027 e il nuovo stadio forse nel 2028. Deve esserci un allineamento tra me, Ranieri e la società. Ne sono rimasti pochi, stiamo valutando le ultime scelte».

Ghisolfi, invece, ha rivelato le intenzioni della Roma per quanto riguarda il futuro di Saelemaekers: «Alexis sta bene qui e vuole restare. Anche noi vogliamo trattenerlo».