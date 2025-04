Ghisolfi al lavoro con Mister X. O no?

È ragionevole ipotizzare (illudersi?) che il ds Ghisolfi sia (già) al lavoro sul mercato. E che non si sia muovendo al buio; che, cioè, stia facendo tutto di testa sua, andando alla ricerca di giocatori validi per qualsiasi tipo di tecnico. Questo lascia ritenere, forse abusando della ragione (o dell'illusione), che sia in strettissimo contatto con il nuovo, prossimo allenatore della Roma. [...] La Roma, seguendo una semplice grammatica dirigenziale, non può non aver (già) individuato e bloccato il sostituto di Claudio Ranieri. Il fatto che a Trigoria e dintorni non si fanno sfuggire il minimo indizio sul nome potrebbe contare poco, di fronte alla certezza della scelta di un allenatore (già) al lavoro per/con la Roma. [...]

(M. Ferretti - Corriere della Sera)