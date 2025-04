Gasperini, Ranieri riapre: "Con lui magari ci parlerò"

La Roma che dopo la vittoria con l'Inter sogna la qualificazione alla prossima Champions League continua a tenere ben coperta la scelta del nuovo allenatore. [...] Claudio Ranieri, che sarà il senior advisor della società giallorossa a fine stagione, continua a non lasciare margini per un ripensamento: "Non mi tirate per la giacca. Il calcio mi ha dato tanto, è la mia vita e tutto, però c'è un momento in cui si deve dire basta - ha ribadito ieri Sir Claudio a Coverciano - basta perché è giusto così, anche lasciare in un momento positivo". [...] Ranieri è pronto a vivere l'esperienza dietro la scrivania senza preconcetti, ma anche senza abdicare a un certo margine di influenza.

Non è un mistero che sarà lui, insieme a Florent Ghisolfi, a consigliare i Friedkin nella scelta del prossimo tecnico. Tanti nomi in ballo. [...] A partire da Gian Piero Gasperini, presente anche lui a Coverciano: "Io non ho mai detto che vado via ma un'altra cosa, ovvero che non avrei rinnovato ed è diverso". Sfumature e depistaggi da cui non si è tirato indietro neanche Ranieri, dopo la secca smentita del marzo scorso: "Gasperini? Magari ci parlerò". [...] Tra depistaggi, battute e bugie bianche l'occasione per vedersi c'è stata ieri e si ripeterà il prossimo 11 maggio, per un Atalanta-Roma fondamentale nella corsa alla Champions. [...]

(la Repubblica)