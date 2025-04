Gasperini guida la corsa e aspetta Ranieri

IL TEMPO (M. VITELLI) - Sembra incredibile, ma per l'Atalanta chiudere il campionato nei primi quattro posti guadagnando così l'iscrizione alla Champions League è diventato l'obiettivo minimo stagionale. Già, perché fino a poche settimane fa la Dea era in corsa per il titolo e adesso non è nemmeno più sicura di staccare il pass per l'Europa. Una certezza è che raggiungendo quota 73 punti i nerazzurri avrebbero l'aritmetica sicurezza di avercela fatta. La Dea arriva allo sprint dopo il pareggio interno con il Lecce e nel prossimo turno farà visita al Monza che è già con la testa alla Serie B. Poi, lunedì 12 la partita decisiva per le sue sorti, ma anche per quelle della Roma. Alle 20:45, il Gewiss Stadium ospiterà il match tra i bergamaschi e i capitolini, una sfida che dirà molto sulle ambizioni di entrambe. [...] Un capitolo a parte riguarda il futuro di Gian Piero Gasperini, che non troppo tempo fa aveva annunciato di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza al termine della prossima stagione. Si preannuncia un'estate infuocata.