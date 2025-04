Frosinone, stagione finita per Darboe: frattura del quinto metatarso del piede destro e intervento chirurgico nei prossimi giorni

[...] Il centrocampista del Frosinone Ebrima Darboe nel finale del match contro il Cesena è stato vittima di un brutto "pestone". In quel momento nessuno ha pensato al peggio, anche perché il classe 2001 ha concluso regolarmente la gara e, invece, ieri mattina il calciatore avvertiva un forte dolore e cosi si è sottoposto agli esami del caso. E la risonanza ha mostrato la frattura del quinto metatarso del piede destro. In altre parole per il nazionale del Gambia la stagione si è chiusa con la trasferta del "Manuzzi". Adesso, insieme alla Roma (il club proprietario del cartellino del ragazzo) si sta valutando quando e dove Darboe verrà operato. [...]

(corsport)