Frecce Champions. Ranieri ci riprova

IL TEMPO (L. PES) - Ranieri alla ricerca delle sue frecce. Saelemaekers e Angelino sono stati tra i migliori sotto le gestione del tecnico di San Saba che per la stracittadina di domenica spera di ritrovare al massimo della forma. Il belga torna dopo un turno di squalifica che lo ha escluso dal big match contro la Juve, mentre lo spagnolo è apparso meno brillante nelle due gare dopo la sosta e ora i gialloros-si hanno bisogno delle sue scorribande sulla corsia mancina. Dieci gol stagionali in due, un vero e proprio inedito per la Roma degli ultimi anni che dagli esterni non aveva mai raccolto granché, e la missione di vincere duelli complicati con gli avversari biancocelesti. Saelemaekers è stato l'arma in più di Ranieri che inizialmente lo pensava come sotto-punta al fianco di Dybala partendo da sinistra mentre poi ha trovato un magnifico quinto di destra, in grado di interpretare magistralmente il ruolo e capace di trovare il record di reti in Serie A. L'ultimo gol risale al 2 marzo nella sfida dell'Olimpico contro il Como, e nelle ultime settimane il suo rendimento è stato leggermente

sotto le aspettative. All' andata fu protagonista con il gol del 2-0 e l' assist per la rete di Pellegrini. Oltre ad aver tenuto testa a Nuno Tavares, oltre che Zaccagni più avanti, che in quel momento era al massimo della forma. Il portoghese non ci sarà a causa di un infortunio ma dal lato del numero cinquantasei agirà Luca Pellegrini, ex della partita e avversario insidioso in quanto a rapidità. Il futuro dell'ex Milan è ancora tutto da scrivere anche se la Roma ha già manifestato all'agente la volontà di trattenerlo. Anche Alexis vorrebbe restare, ma tutto dipenderà dalle richieste dei rossoneri che fino all'annuncio del nuovo ds non porteranno avanti trattative. Nell'affare, peraltro, c'è in ballo anche il futuro di Abraham, che a Milano tra alti e bassi è stato l'attaccante più prolifico (dieci gol tra campionato e coppe, con quello decisivo per il trionfo in Supercoppa) della stagione non proprio fortunata del Milan. L'ingaggio alto ha frenato lo scambio a titolo definitivo ma ora i rossoneri devono capire se puntare sull'inglese o meno. La stagione della consacrazione quella di Angelino, che dopo un inizio di 2024 alle spalle di Spinazzola ha

trovato la titolarità e sotto la sapiente gestione di Ranieri è diventato un quinto capace di segnare e far segnare i compagni. Tra Lecce e Juve non ha inciso ma nel derby non può deludere. Ci saranno Isaksen e Marusic sulla sua fascia destra laziale ma l'ex Lipsia in questa stagione non ha avuto timore per nes-suno. Intanto ieri a Trigoria sono ripresi gli allenamenti con l'intera squadra a disposizione, eccetto Dybala, con il tecnico che da oggi inizierà le prime prove tattiche. Stuzzica l'idea delle due punte anche se il vero ballottaggio è per la maglia che oscilla tra centrocampo e trequarti con Celik che dovrebbe riprendere il posto di Hummels nel terzetto. Nella serata di ieri è arrivato la decisione del Prefetto di Milano sulla trasferta in programma il 27 aprile per Inter-Roma: sarà vietato l' acquisto dei biglietti ai residenti nella provincia di Roma.