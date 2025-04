Federico Gatti ha riportato una frattura composta della diafisi del perone. Resterà in infermeria per circa 30 giorni e salterà le prossime sfide contro Roma, Lecce, Parma e Monza. [...] Il difensore si è infortunato durante il match contro il Genoa, inizialmente sembrava solo una contusione al soleo poi in mattinata il responso definitivo. Tudor si affiderà a uno tra Kalulu, Veiga e Kelly.

(Il Messaggero)