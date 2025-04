Flaminio, la furia degli ultrà. Danni e paura per i residenti

Hanno alzato le campane del vetro davanti a ponte Milvio e le hanno utilizzate come arsenali di bottiglie da lanciare contro gli agenti. Insieme con sassi, sampietrini, mattoni, chiavi inglesi e tanti altri oggetti. I segni sull'asfalto di via Flaminia, come anche i parabrezza sfondati delle auto parcheggiate, sono la testimonianza diretta della violenza del raid di ultrà romanisti ieri pomeriggio per scontrarsi con i rivali laziali prima del derby. In mezzo a loro poliziotti e carabinieri che li hanno respinti a caro prezzo: tredici agenti feriti. [...]

Digos e Nucleo informativo dei carabinieri indagano per identificare i responsabili dell'assalto al cordone di sicurezza, soprattutto sulla base dei numerosi filmati degli scontri a piazzale Cardinal Consalvi e, dall'altra parte del ponte, a piazzale di ponte Milvio, dove è dovuto intervenire l'idrante per disperdere i violenti. Un laziale fermato per accertamenti, un altro tifoso assistito perché colto da malore. Cassonetti incendiati in viale Pinturicchio, tafferugli anche vicino piazza Mancini, luogo di ritrovo giallorosso, dopo che

500 ultrà romanisti avevano attraversato al contrario ponte Duca d'Aosta per arrivare a ponte Milvio, quartier generale laziale. [...]

Da accertare il coinvolgimento negli scontri anche ultrà stranieri, inglesi del West

Ham, tedeschi del Lok Lipsia (quelli del tifoso con la maglia di «Hitlerson» di qualche anno fa) e bulgari del Levski Sofia con i laziali, croati della Dinamo Zagabria e greci del Panathinaikos con i romanisti. [...]

Il segretario Domenico Pianese parla di poliziotti feriti «colpiti alle gambe da lanci di sassi e altri coinvolti dallo scoppio di numerose bombe carta. Non è tollerabile che ogni evento sportivo diventi un fronte di guerra per le forze dell'ordine. Il derby di sera è una scelta che aumenta i rischi, complica il lavoro degli agenti e protegge chi vuole creare caos. Non si possono assecondare logiche tv a scapito della sicurezza».

(corsera)