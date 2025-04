Per l'Associazione italiana arbitri, Fabbri ha sbagliato. Il direttore di gara di Inter-Roma sarà fermato: non è una vera e propria punizione, più una logica alternanza. Resta però l'errore: la trattenuta di Ndicka su Bisseck, per l'Aia era da punire, anche senza l'intervento del Var Di Bello.

(la Repubblica)