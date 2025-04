Fantasia Soulé: Matias pronto per l'esame finale. Obiettivo: portare la Roma in Europa

Per Claudio Ranieri ormai è diventato l'uomo di campionato, quello a cui negli ultimi tre mesi non ha mai rinunciato, se non nella sfida di Venezia. Ma una scelta di passaggio, assolutamente indolore...Matias Soulé, nel frattempo, si è infatti preso la Roma e ora che vede la luce, non intende permettere a nessuno di provare a spegnere quell'interruttore. [...] Insomma, nelle ultime 11 partite di campionato Soulé è partito sempre titolare, tranne appunto a Venezia, dove è rimasto seduto in panchina. Una manifestazione di fiducia evidente, a cui l'argentino ha risposto con tre gol decisivi [...] Adesso c'è però l'esame da grande, la Scala del calcio, uno dei tempi del football europeo, dove Soulé deve confermare tutto ciò che ha fatto vedere finora: dai progressi ai gol, dalla personalità alla partecipazione. Domenica in casa dell'Inter la Roma ha bisogno sicuramente di non perdere, ma possibilmente anche di vincere, proprio in virtù degli ultimi risultati delle concorrenti dirette. [...] Già, perché Lionel Scaloni, c.t. dell'Argentina, gli ha (ri)messo gli occhi addosso da un po', tanto che il suo è uno dei nomi caldi per le prossime convocazioni dell'Albiceleste in vista delle due partite in programma contro Cile (4 giugno) e Colombia (7). [...]

(Gasport)