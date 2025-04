Energia Soulé per Ranieri: il futuro della Roma è adesso

[...] Tra diverse prestazioni incolore e un generale atteggiamento remissivo nel secondo scontro diretto giocato in due settimane, Ranieri prova a consolarsi con le uniche due buone notizie ricavate dal derby. Svilar è uno dei portieri più forti d'Europa e Soulé è pronto per caricarsi la Roma sulle spalle, almeno nelle ultime sei partite di campionato. [...] Dal 16 marzo scorso, giorno dell'infortunio a Paulo Dybala, si è parlato tanto di chi potesse prendere lo scettro lasciato dalla Joya. E l'unico a rispondere presente nella Roma è stato proprio Soulé. [...]

Pellegrini sembra essere ormai ai titoli di coda in giallorosso, El Shaarawy ha fallito l'occasione contro la Juventus e Baldanzi non ha avuto il minutaggio per dimostrare di essere all'altezza. [...] L'argentino non si è mai nascosto, ha sempre provato ad incidere positivamente all'interno di una squadra scarica e sonnolenta. Più propensa alla difesa che ad aggredire avversario e risultati. Contro il Verona toccherà nuovamente a lui avere tutto il peso dell'attacco sulle spalle. Magari insieme a Shomurodov e Dovbyk, la coppia di attaccanti di cui ha un urgente bisogno la Roma di Ranieri. [...]

(la Repubblica)