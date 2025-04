El Shaarawy: ecco la mossa a sorpresa

Giocare con Celik a tutta fascia o rischiarsi la carta El Shaarawy? Questo è il grande dubbio per la gara di domenica, condizionata dalla squalifica di Alexis Saelemaekers. [...] In gruppo è tornato finalmente il terzino turco ex Lille, ma, Ranieri dovrà capire quanti minuti ha nelle gambe. Le opzioni sono: schierarlo nel terzetto difensivo con El Shaarawy a tutta fascia o ricoprire lui stesso il ruolo di esterno a tutta fascia. In quella posizione, però, potrebbe giocarci anche Matias Soulé, esperimento già compiuto contro il Napoli a febbraio. [...]

(gasport)