E Svilar sfida Di Gregorio: hanno il record di 12 clean sheet

Alla vigilia di Roma-Juventus, i riflettori sono puntati anche sulla sfida tra i portieri: Mile Svilar e Michele Di Gregorio. Se all'andata (...) entrambi rimasero quasi inoperosi in uno scialbo 0-0, nel corso del campionato sono stati spesso determinanti. A dimostrarlo è il record di clean sheet condiviso con Sommer: ben 12 partite senza subire gol in 30 giornate. Tuttavia, le altre statistiche premiano nettamente il portiere giallorosso. Svilar è tra i migliori della Serie A sia per parate totali (89) sia per percentuale di salvataggi (75%), mentre il collega bianconero si colloca più indietro (...). La media di un solo gol subito a partita per Svilar (...) è frutto anche, e soprattutto, dell'eccezionale rendimento recente: nelle ultime sette vittorie consecutive, il portiere giallorosso ha incassato una sola rete (...), collezionando ben 6 clean sheet, tanti quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 23 giornate.

Contro la Juventus, Svilar ha finora ottenuto due pareggi in altrettante sfide. Nell'1-1 della scorsa stagione all'Olimpico (...), si distinse con ottime parate, negando il gol a Kean nel finale. Domani, il portiere giallorosso punta alla sua prima vittoria contro i bianconeri, un successo che significherebbe agganciare proprio la Juventus in classifica.

(corsera)