E ora il prima possibile nuovo allenatore e rinnovo di Svilar

[...] Quando Ranieri ha raccolto la squadra dalle macerie di Juric si parlava di salvezza. Servirebbero 6 vittorie nelle ultime 6 giornate per arrivare (probabilmente) al quarto posto. Troppi per una squadra stanca, senza il suo miglior calciatore (Dybala) e spesso in difficoltà quando si alza l'asticella negli scontri diretti. Detto questo, si può solo ringraziare Claudio Ranieri per quello che ha fatto in questi mesi. [...]

La dichiarazione di amore più pura del sor Claudio sta in questa frase: "Non posso essere io il futuro della Roma, non voglio far perdere un anno". Al club non serve un traghettatore, nemmeno il più bravo che ci sia, ma un tecnico con il quale far partire un progetto su più stagioni che Ranieri, a 73 anni, ha l'onestà di non poter accettare. [...] C'è solo un modo per mettere fine allo stillicidio di nomi che sono stati fatti in queste ultime settimane: annunciare l'allenatore che prenderà l'eredità di Ranieri. [...] Prima sarà e meglio sarà. Così come sarebbe bello trovare subito l'accordo per blindare Mile Svilar, che vale il centravanti da 25 gol che la Roma non ha tra i suoi giocatori.

(corsera - L. Valdiserri)