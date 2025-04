È l’occasione per sconfiggere pure i rimpianti

Alzi la mano chi, quando la Roma era due punti sopra la zona retrocessione (15 dicembre 2024, sconfitta in casa del Como) aveva pronosticato (fantasticato?) che all’inizio di aprile dell’anno nuovo la partita all’Olimpico contro la Juventus sarebbe stata determinante per le ambizioni Champions dei giallorossi. Tutte mani giù? Logico. (...) È la notte della Grande Occasione, alla quale la Roma si avvicina sapendo che anche un pareggio potrebbe non bastarle per continuare a sognare uno dei posti Champions. Comunque vada (senza i tre punti) non sarà un successo. Tutta colpa del pessimo avvio di stagione, dei punti persi in maniera vergognosa, del ritardo accumulato colpevolmente (e qui entra in ballo pesantemente la dirigenza) dalle parti alte della classifica. (...) Non sono state (ancora) sufficienti 11 vittorie (7 di fila) e 3 pareggi nelle ultime 14 partite per trascinare la Roma almeno ai confini della zona Champions. Così diventa fondamentale centrare un altro successo per agganciare la Juventus e per non vanificare il rendimento da record europeo confezionato nel 2025. Non sarà un’impresa facile, ma neppure impossibile.

(corsera)