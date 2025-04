È argentino il futuro giallorosso

IL TEMPO (T. CARMELLINI) - Lancio chilometrico di Cristante dopo quattro minuti di gioco, stop sontuoso, dribbling a spaccare la difesa avversaria e palla nel mezzo (...): Shomurodov ringrazia. Aver "scoperto" Soulé solo ora, nel finale di campionato (...), è davvero un peccato per questa Roma che di restar fuori dai posti che contano non ne vuole sapere. Certo, se c'è il titolare gioca lui (...), ma quella di provare a far convivere i due fenomeni argentini, potrebbe essere una delle chiavi di lettura del futuro giallorosso. Un gol capolavoro al derby, (...) e anche ieri sera con la palla tra i piedi ha fatto sempre la differenza. E ora poi, che ha capito come aiutare la squadra, come trasformarsi in playmaker offensivo (...), la differenza si vede tutta. Non a caso quando ieri Ranieri nel finale lo ha fatto uscire l'Olimpico (...) gli ha dedicato una standing ovation meritatissima.

Col Verona un successo meritato che fa bene alla classifica della Roma (...).

Ma il meraviglioso mondo di Ranieri è fatto anche di questo. (...) Una squadra che sta a distanza siderale dalla zona Champions (...), ma il clima è sereno, tutti sono tranquilli e ogni partita, soprattutto all'Olimpico, diventa una festa. Alla fine basta poco, un po' di normalità (17esimo risultato utile consecutivo), tanta franchezza e qualche mossa da "paraculo" (...).