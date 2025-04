Dybala va già di fretta. L'obiettivo è tornare all'inizio del ritiro

Una buona notizia per Paulo Dybala: tornerà in campo prima di settembre. L’operazione a Londra ha rimosso il tendine lesionato, riducendo i tempi di recupero: l’argentino ha già abbandonato le stampelle e tornerà a correre tra poche settimane. Dopo le vacanze, sarà a Trigoria già a fine giugno per prepararsi al ritiro. (...) I proprietari della Roma sono stati accanto a Paulo tutti i giorni: hanno chiesto di essere aggiornati costantemente, si sono occupati del viaggio e di tutte le spese dell’operazione e hanno parlato (sia Dan sia Ryan) con il giocatore di continuo. Per la Roma questa è una notizia di fondamentale importanza perché Dybala non era inizialmente così certo di tornare in campo per l’inizio della prossima stagione. Cosa è cambiato? Gli era stato detto che l’intervento sarebbe stato più risolutivo rispetto alla terapia conservativa, ma fino a che il chirurgo non lo ha operato (alla presenza del medico della Roma in sala, Emanuele Gregorace, che ha viaggiato con il giocatore) non c’era certezza. (...) Dybala sarà all’Olimpico per Roma-Juventus, partita che avrebbe voluto giocare. Il suo futuro sembra legato ai giallorossi almeno fino al 2026, allontanando le voci di un ritorno in Argentina, altro motivo per cui ha scelto di operarsi e non optare per la guarigione “fai da te”. (...)

(corsport)