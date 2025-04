Dybala torna e la Roma apre il Tre Fontane

È brutto star fuori, essere vicino al campo e non poter fare nulla». Paulo Dybala non si nasconde. Dopo l'infortunio nel momento più caldo della rincorsa europea della Roma, l'argentino aspetta solo di rientrare: «Ero in un periodo positivo, peccato dover ricominciare di nuovo, ma mi è già capitato in carriera». Operato a Londra per la lesione al tendine semitendinoso sinistro rimediata a marzo contro il Cagliari, Dybala guarda già alla prossima stagione: «Il tempo è dalla mia parte, voglio iniziare il ritiro estivo al più presto». (...) Intanto la Roma dopo i pareggi con Juventus e Lazio si prepara al finale di campionato con l'obiettivo di blindare un posto in Europa. Un traguardo da inseguire tutti insieme, anche fuori dal campo. Così è tornata l'iniziativa, voluta da Ranieri, di aprire nuovamente l'allenamento al Tre Fontane per tutti i tifosi - dopo il bagno d'amore del primo gennaio scorso. Oggi alle 16 sono attese tremila persone sugli spalti, con i biglietti bruciati in meno di un'ora. Nonostante la pioggia.

(La Repubblica)