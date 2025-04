Dybala sorride a Trigoria: andrà a Roma-Juve

Domenica sera Paulo Dybala dovrebbe presentarsi in tribuna allo stadio Olimpico per la partita alla quale tiene di più: Roma-Juventus. [...] Dal suo addio ai colori bianconeri sono passati tre anni e il calciatore impiegò 3 mesi prima di cedere alle lusinghe di José Mourinho e scegliere la Capitale.

Il calciatore non si è mai pentito di questa scelta, perché alla Roma si è sentito sin da subito coccolato. L'estate scorsa era pronto a mollare tutto e volare in Arabia, perché a Trigoria gli avevano fatto capire che sarebbe stato meglio così, ma, poi ha prevalso il desiderio di rimettersi in gioco. Ora i giallorossi lo aspettano per la prossima stagione. L'infortunio al tendine lo ha privato delle ultime 9 partite e anche della nazionale argentina, sebbene tutto ciò non gli abbia tolto l'ottimismo.

