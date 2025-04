Dybala fedele alla Roma: «Resto e torno presto»

IL TEMPO (L. PES) - Sofferenza, sogni, speranze e certezze. Paulo Dybala guarda già al futuro con la voglia di scrivere altre pagine importanti con la maglia della Roma. L'argentino ai box da un mese e fino alla fine della stagione dopo l'operazione al tendine è rimasto vicino alla squadra e a Ranieri per cercare di aiutare i compagni a raggiungere la Champions. «Sto bene, già mi sto allenando - ha detto al Tg1 a margine di un evento calcio integrato con bambini con disabilità collettive - La società, lo staff, tutti mi sono stati vicini, mi hanno aiutato a prendere alcune decisioni, sono grato dal primo giorno che sono qua e la miglior decisione è stare qui con loro». Fondamentale la vicinanza del club, ma è difficile stare in campo con la squadra senza poter, dare il proprio contributo. «E brutto stare fuori, stare vicino al campo e non poter fare niente. Per noi è brutto. Uno vuole sempre stare con i compagni, giocare ed essere disponibile per il mister, dare il proprio contributo», ha detto a Mediaset la Joya. Appuntamento in ritiro, quindi, come da programma stimato a Trigoria subito dopo l'intervento. Senza sapere con quali prospettive e con quale allenatore alla guida dei giallorossi. «Sto lavorando per riprendermi il prima possibile per iniziare il prossimo ritiro. La società, il mister e il direttore decideranno il miglior allenatore per l Roma, sono sicuro di questo, anche con la scelta finale del presidente sceglieranno il meglio per noi. Tutti aspettiamo di vedere la Roma in Champions, è quello che si merita, e sono sicuro che i ragazzi daranno più del massimo per provare a raggiungere questo traguardo». Consapevolezze e incognite, sempre col sorriso. Dybala a Roma ha trovato la sua dimensione di uomo e calciatore, anche se la coppa dei migliori gli manca e anche in passato non ha nascosto che se dovesse arrivare un'offerta da una squadra che fa la Champions starebbe certamente ad ascoltare. Molto di più di come la scorsa estate ha fatto con gli arabi. La sua assenza si sta dimostrando cruciale per il destino della squadra di Ranieri che nelle ultime gare sta convincendo meno, pur sfidando dirette concorrenti. Nel frattempo, pur senza gli ultimi due mesi di stagione, l'argentino ha strappato un altro anno di contratto grazie alla clausola e alle presenze accumulate in questo triennio.