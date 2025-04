Dybala ci crede: "La Champions è difficile ma possiamo farcela"

La corsa alla Champions League rimane un obiettivo complesso (...) ma Paulo Dybala, (...) si mostra fiducioso: "È difficile, ma possiamo farcela", ha dichiarato l'argentino, ospite a Madrid per i Laureus World Sports Awards. "Ci sono moltissime squadre che stanno lottando per un posto in Champions (...) Speriamo che chi sta più su in classifica perda punti".

Dybala ha poi commentato la scomparsa di Papa Francesco: "Una grande perdita per i cattolici e per noi argentini. Ho avuto l'opportunità di incontrarlo e la sua passione per il calcio lo ha reso ancora più grande. È una perdita enorme (...)." Anche la AS Roma si è unita al cordoglio (...), ricordando come la sua figura abbia "toccato il cuore di milioni di persone, rendendolo un riferimento morale del nostro tempo".

Nel frattempo, tiene banco il futuro di Alexis Saelemaekers. Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, ha confermato che "Parleremo con la Roma alla fine della stagione" (...). I rossoneri continuano a valutare il riscatto intorno ai 20 milioni di euro. Sull'esterno belga si registra l'interesse del Nottingham Forest e, più recentemente, del Newcastle, club che avrebbe messo gli occhi anche su Mile Svilar.

