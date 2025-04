Dumfries-Zielinski con la Primavera: ok con la Roma

Buone notizie per Simone Inzaghi dall'infermeria. In vista del match contro la Roma, potrebbero tornare a disposizione Dumfries e Zielinski. I due, si sono allenati ad alta intensità con la Primavera e domani torneranno a lavorare insieme ai compagni. [...] Thuram, invece, non si è visto in campo, ma, anche lui dovrebbe essere a disposizione per la partita di domenica contro la squadra di Ranieri. Difficile che uno dei tre partirà dall'inizio, ma, l'obiettivo è recuperarli per la doppia sfida contro il Barcellona.

(gasport)