Dubbi Roma. Ranieri: "Non sarò dirigente ma consigliere dei Friedkin"

LEGGO (F. BALZANI) - Eroi per caso (o forse no) e i dubbi sul futuro di Ranieri. Nella settimana del derby e dopo il pari con la Juve di domenica sera in casa Roma si registra ancora aria di incertezza. Quella maggiore riguarda proprio il futuro del tecnico che nel post gara contro i bianconeri ha spiazzato tutti: "Non sarò un dirigente, ma un consigliere dei Friedkin. Voglio vedere il mondo e viaggiare". Un campanello d’allarme visto che proprio la figura di Ranieri (anche in veste da dirigente) rappresenta una sicurezza per i tifosi. Da Trigoria fanno sapere che in realtà un ruolo non è stato ancora deciso e che Ranieri avrà un peso specifico in società. Molto dipenderà anche dalla scelta dell’allenatore. La presenza di ten Hag all’Olimpico e a Trigoria (pare pure in una cena con lo stesso Ranieri ai Parioli) ha acceso fantasie subito spente dai diretti interessati.

In pole c’è ancora Pioli poco davanti a Sarri. Ma ora è tempo di pensare all’ultimo derby di Sir Claudio che vorrebbe chiudere la sua esperienza contro la Lazio con la sesta vittoria in sei partite. E l’altra incertezza (positiva) in queste settimane l’ha fatta nascere Shomurodov. La presenza dell’uzbeko porta giovamenti a Dovbyk e a tutta la manovra offensiva come visto a Lecce e contro la Juve. Non è escluso quindi che la coppia possa partire dall’inizio contro la Lazio. Una statistica però consiglia altro. Dal 2021, infatti, Shomurodov ha segnato 10 gol partendo dalla panchina, meglio solo Lautaro con 16 e Pedro con 11. E pensare che in estate la Roma lo aveva ceduto all’Atlanta (l’affare saltò per un problema burocratico) e che a gennaio Eldor sia stato a un passo dal Venezia. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria: Rensch è pienamente recuperato e tornerà anche Saelemaekers dopo la squalifica.