Dovbyk-Shomurodov, una partita in pareggio

Di sicuro Claudio Ranieri deciderà la formazione solo a poche ore dalla partita contro l'Inter (domenica alle 15, diretta tv su Dazn), ma il ballottaggio tra Artem Dovbyk ed Eldor Shomurodov tiene già banco in queste ore a Trigoria. [...] Se a inizio stagione il ballottaggio sembrava improponibile, l'andamento dell'ultimo periodo, le scelte e le parole di Ranieri nei confronti dell'ucraino ("Deve dare di più, non sono soddisfatto") lasciano pensare che, dovendo giocare in casa della prima della classe, la decisione non sia così. Da una parte c'è Dovbyk, che ha realizzato 16 gol stagionali in tutte le competizioni, 7 nel 2025, quasi tutti decisivi. [...]

Dall'altra parte c'è uno Shomurodov in silenziosa ma solida ascesa: 5 gol nel 2025 (su 7 totali in stagione), tutti su azione e in partite di peso. [...] Molto dipenderà dal tipo di partita che Ranieri vorrà impostare: Dovbyk garantisce presenza fisica, capacità di proteggere palla e una certa continuità: Shomurodov è più mobile, più incline al contropiede e sembra vivere un momento di grande fiducia. Chiunque venga scelto farà coppia con Matias Soulé, il giocatore più in forma del momento in casa Roma, che nel probabile 3-5-2 agirà da seconda punta. [...] Non è del tutto da escludere, anche se al momento appare come l'ultima opzione, l'idea di schierare sia Dovbyk che Shomurodov dal primo minuto. [...]

(corsera)