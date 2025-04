Dovbyk-Shomurodov: Ranieri prepara una Roma d'assalto

Il derby può cambiare il loro destino e farne due eroi. Dopo una svolta “psicologica” non facile, Artem Dovbyk e Eldor Shomurodov avanzano verso la sfida più importante della stagione contro la Lazio di Castellanos e Dia. I due attaccanti della Roma sono tra i principali casi della cura motivazionale riuscita da Claudio Ranieri. Il tecnico è entrato nella loro testa e ne sta tirando fuori il meglio, in attesa ora dei gol più pesanti: quelli che serviranno per vincere l’attesa stracittadina di domenica all’Olimpico e per centrare un clamoroso ritorno in Champions. [...] I due potrebbero anche giocare insieme domenica e, Ranieri ci sta pensando.

Se l’ultimo capocannoniere della Liga vuole aumentare il suo bottino di gol alla prima stagione in Serie A , l’uzbeko va anche a caccia del suo record di reti in Italia. Fino ad ora ne ha messi a segno 6, mentre, al primo anno al Genoa ne aveva realizzati 8. [...]

(gasport)