Dovbyk e Pellegrini le due grandi incognite

Uno, due, tre interrogativi, sulla Roma del domani. Che ne sarà di Dovbyk? Cosa, di Pellegrini? Dipenderà (anche) dal nuovo allenatore, altro argomento di oggi e del futuro. [...] Il derby, come un po' quasi tutte le partite con squadre alla pari o superiori, ci ha detto che l'obiettivo per la prossima stagione è alzare il livello tecnico. [...] E qui veniamo alla nota dolente, anche sulle cessioni. Qualche dubbio su Dovbyk, ad esempio, se lo sono fatto venire, nonostante certi numeri sono dalla sua parte. Ha inciso, ha segnato, il suo insomma, lo ha fatto. Il problema è proprio questo: non basta "il suo", la Roma ha bisogno di più. Artem non è mai riuscito a incidere nelle partite contro le big. [...] Dovbyk è costato 35 milioni e questo inibisce una sua cessione immediata, ma ci si penserà, a seconda dell'occasione o, come detto, in base alle strategie del nuovo allenatore. [...]

E ci sarà poi, anche da comprendere lo stato d'animo di Pellegrini (e come lui quello di Paredes e Cristante, ad esempio), come arriverà a fine stagione e se, come ha indicato Ranieri, avrà la forza di continuare o dire stop alla sua avventura nella Roma che, per come è vissuta ora, sta diventando una tortura per tutti. [...] L'attuale tecnico ha provato a rivitalizzarlo, gestendolo, concedendogli anche qualche riposo strategico, ma lui ha risposto solo a singhiozzo. [...] Se a fine stagione deciderà di andare via (e a gennaio non aveva queste intenzioni), la Roma ascolterà le sue proposte. [...]

(Il Messaggero)