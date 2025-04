Dovbyk, buona prima stagione. Ma manca contro le big

Ha già segnato più di Pruzzo e Dzeko, di Balbo e Voeller, di Guaita e Prati. Anche più di Salah, 15 gol nella prima stagione. Dovbyk, con le sue 16 reti, è nella top ten degli esordienti in giallorosso; e gliene basterebbe un'altra per salire al 5° posto di questa classifica comandata dal 1929 da Volk a quota 24. (...) Ora la Roma avrà 4 scontri diretti consecutivi. All'andata, contro l'Inter, il numero 11 non inquadrò mai la porta: 2 tiri, entrambi di testa, finirono fuori. Domani a San Siro, e poi contro Fiorentina, Atalanta e Milan, l'obiettivo di Dovbyk è chiaro: sbloccarsi contro le grandi.

(corsera)