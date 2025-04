Dovbyk alla Scala in cerca di gloria

IL TEMPO (L. PES) - Dovbyk chiamato alla svolta. Dopo la panchina contro il Verona, il centravanti ucraino mette nel mirino l'Inter. Domenica a San Siro può tornare titolare e provare ad incidere in un big match. Nessun gol contro le grandi del campionato, escluso il rigore contro il Bologna, nonostante i buoni numeri stagionali all'esordio in Serie A. Ma negli appuntamenti importanti, Dovbyk è sempre mancato alternando buone prestazioni a serate anonime. Ranieri gli ha sempre dato fiducia lasciandolo in panchina soltanto nella gara contro il Napoli. Zero gol e un assist alla vigilia di quattro sfide d'alta classifica per decidere le sorti europee della prossima stagione. Dopo l'Inter, infatti, sul cammino dei giallorossi ci sono Fiorentina, Atalanta e Milan: gare cruciali per sperare nella Champions e difendere almeno l'Europa League. Non è utopico pensare alla doppia punta al Meazza, con Shomurodov accanto al numero 11 in un 3-5-2 con un centrocampo più folto cercando di schierarsi a specchio col rivale Inzaghi. [...] Nel frattempo ieri, la squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria. Si è rivisto Saud insieme ai compagni, mentre, Nelsson è ancora ai box. All'andata i giallorossi furono puniti da un errore individuale proprio di quel Zalewski che tra pochi giorni sfiderà il suo passato. Così come il polacco, anche Frattesi, cresciuto nel vivaio di Trigoria, e avvicinato da anni al ritorno nella Roma. [...]