Difesa, Solet l'uomo giusto. E c’è Kumbulla

La rivoluzione annunciata a dicembre, in piena burrasca sul lago di Como, potrebbe essere derubricata a semplice ristrutturazione. Un pò perché la Roma nel 2025 ha saputo rimettersi in carreggiata, riabilitando alcuni calciatori che sembravano irrecuperabili. E un po’ perché «Roma non è stata costruita in un giorno», come ricorda spesso Ranieri utilizzando un’espressione cara ai proprietari americani. (...)

Gli svincolati Hummels e Hermoso arrivarono infatti a mercato già chiuso, proprio per tamponare l’emergenza di un sistema che per valorizzare Dybala non poteva prescindere dalla difesa a tre. Ma né Hummels, né Hermoso giocheranno nella Roma il prossimo anno. (...) Queste uscite lasciano pensare che la Roma ingloberà due difensori centrali nel nuovo organico. Soprattutto se il nuovo allenatore vorrà insistere sul canovaccio della difesa a tre alla quale si sono adeguati nell'ordine Fonseca, Mourinho, De Rossi e Ranieri, che pure nelle rispettive visioni di caldo avrebbero preferito installare un’altra struttura. Uno dei nomi che piacdono molto a Trigoria è Oumar Solet, che è imposto velocemente all’Udinese tanto da attirare l’attenzione di altre big italiane: su tutte l'Inter; alla quale ha segnato un gol bellissimo a San Siro. (...) Tornando alle strategie della Roma, l’altro nome che va tenuto d’occhio è Marash Kumbulla, rigenerato dal buon campionato giocato con l'Espanyol. Rientrerà a Trigona per fine prestito, poi verrà deciso il suo futuro. Mancini e N’Dicka invece non si discutono anche se il secondo, dopo due anni in Italia, ha accumulato molti estimatori in campo intemazionale, la Roma dovrà resistere alle offerte che arriveranno.

(corsport)