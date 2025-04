Di Biagio: “Con la Juve una sfida chiave. Servirà un acuto di Pellegrini”

GASPORT - In un’intervista al quotidiano sportivo, Gigi DI Biagio, tra le altre, ex di Roma, Inter e Brescia, oltre che della Nazionale, ha detto la sua sul big match in programma domenica sera, Roma-Juve. Ecco le sue parole:

Di Biagio, la Roma ora vede la Champions: questa rosa aveva solo bisogno di un allenatore come Ranieri?

“Ho sempre pensato avesse una rosa superiore a Bologna, Fiorentina e Lazio. Ranieri ha fatto qualcosa di incredibile. E la posizione della Roma è giusta”.

La squadra può mantenere questo passo contro Juve e Lazio? E senza Dybala che mossa si aspetta?

“Lo spero, ma il calendario è duro e dopo una rimonta pazzesca è ancora a -4. Mi preoccupa più la Juve perché ha un allenatore nuovo e sulla carta partite più facili. Domenica ci si gioca davvero tanto. Serve un colpo di coda di Pellegrini che fin qui ha deluso. Dai centrocampisti mi aspetto quei cinque gol in più che ti garantiva Dybala”.

