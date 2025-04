Di Bartolomei e Re Cecconi: idoli oscurati dal degrado

Oggi pomeriggio alle 18 la Lazio sfida l'Atalanta a Bergamo, mentre in serata la Roma se la vedrà all'Olimpico contro la Juventus. Partite cruciali per la corsa a un posto Champions. Ma da doma-ni comincerà la "settimana santa" che porta al derby di domenica sera. (...) E allora diventano intollerabili anche "piccoli" guasti. Succede che passeggiando in un'area verde della città, risvegliata dai colori caldi della primavera, alzando gli occhi al cielo lo sguardo si posi su quello che deve essere un tributo a due grandi campioni e che invece diventa simbolo di degrado. A Villa Lais, quartiere Tuscolano, due viali sono dedicati alla memoria di Agostino Di Bartolomei e Luciano Re Cecconi, rispettivamente il capitano dello scudetto della Roma 1983 e il biondo centrocampista della Lazio tricolo-re nel '74. Ragazzi che il destino tra-vestito da colpo di pistola ha strappato alla vita tropo presto, ma che sono rimasti per sempre nella me-moria della città. Le targhe toponomastiche, però, sono diventate illeg-gibili per intemperie e smog. (...)

(Il Messaggero)