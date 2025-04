Delegazione in Vaticano per l'addio a Francesco

Oggi (o al massimo domani) una delegazione della Roma andrà in Vaticano per rendere omaggio a Papa Francesco che ieri è stato traslato da Santa Marta a San Pietro. [...] Ci saranno Ranieri, Ghisolfi e Lombardo oltre a tre giocatori, tra cui sicuramente il capitano Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini. La scomparsa di Papa Francesco ha scombussolato in parte l'agenda. Il viaggio a Milano è stato rimandato di un giorno. Rinviata anche la conferenza stampa di Ranieri (inizialmente in programma oggi) e la consegna del progetto stadio che era previsto tra il 21 e il 22 aprile. [...]

Domenica alle 15 riparte la rincorsa al quarto posto. Ranieri ha recuperato Saud che tornerà tra i convocati, fuori invece Nelsson che punta a tornare per la sfida contro l'Atalanta. Tornato a disposizione Ndicka che martedì non aveva svolto l'intera sessione con i compagni. [...] Spera in una maglia da titolare Pellegrini, ma il futuro è sempre più lontano da Roma. Ghisolfi è a caccia di rinforzi dalla trequarti in su: occhi su Paixao, Steijn e Angel Gomes. [...] Tutto fermo, invece, nella Capitale dove manca ancora l'annuncio del nuovo tecnico (ieri avvistato Montella in città) e del sostituto di Lina Souloukou. [...]

(Il Messaggero)