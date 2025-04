"Debito saldato, reato estinto. Archiviare l'inchiesta su Totti"

Debito saldato, reato estinto. Con una formula riassuntiva si può spiegare così la richiesta di archiviazione della Procura per il procedimento che vede indagato Francesco Totti per il reato di omessa dichiarazione dell'iva. Totti, in sostanza, avrebbe mancato di aprire una partita Iva a fronte dei contratti pubblicitari firmati come testimonial. [...] Nel frattempo, come detto, Totti aveva saldato il suo debito con un unico versamento all'Erario tramite la partita Iva appositamente aperta. Di questo passaggio gli avvocati difensori Antonio Conte e Gianluca Tognozzi hanno prodotto la documentazione in allegato a una memoria che sosteneva dunque l'insussistenza del reato fiscale e che ha sgombrato ogni dubbio residuo. [...]

Collegato a questo e sempre sul piano finanziario c'è poi il capitolo della segnalazione, due anni fa, dell'Antiriciclaggio della Banca d'Italia su alcuni versamenti "sospetti" fatti da Totti e legati probabilmente al mondo delle scommesse. [...] A detta dell'Antiriciclaggio, si tratterebbe di una "attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online". E i movimenti sospetti riguarderebbero anche operazioni in entrata, come per esempio quella da 201mila euro eseguito dalla Mgm resorts international, un albergo di Las Vegas. [...] "Mi piace scommettere", aveva ammesso Totti, spiegando anche di frequentare il casinò di Monte Carlo, senza che questo costituisca un reato.

(corsera)