De Rossi vicino al Wolverhampton: in Premier il ritorno da allenatore

LEGGO (F. BALZANI) - Dai lupi della Roma a quelli di Wolverhampton, con un risparmio mica male per le casse dei Friedkin. Daniele De Rossi è pronto a ripartire e potrebbe farlo in quella Premier League in cui avrebbe voluto giocare da calciatore. Il tecnico, ancora sotto contratto per due stagioni con la Roma, a giugno potrebbe infatti approdare nel club di cui era tifoso George Best e che si trova non troppo lontano da Londra dove vive buona parte della famiglia della moglie Sarah. In questi mesi De Rossi ha avuto più di un contatto con alcuni intermediari inglesi, e tra gli interessati ci sarebbe anche il club arancio-nero. "Allenerei all’estero e ho migliorato una lingua che conoscevo poco. Non è un problema di dove o di campionato, ma che ci sia un progetto serio con persone serie che abbiano voglia di fare un percorso insieme perché vedono qualcosa in me". L’amo DDR lo aveva lanciato sabato quando, premiato al Salone del Coni per il suo impegno da presidente dell’Ostiamare, aveva aperto chiaramente alla Premier.

Parole dette non a caso dall’ex bandiera giallorossa che in questi giorni avrebbe parlato più di una volta con i vertici del Wolverhampton delusi dalla stagione che sta per concludersi. I Wolves, infatti, si trovano al quartultimo posto in classifica. La salvezza è a un passo con 9 punti di vantaggio sul Leicester ma la proprietà cinese non è affatto contenta visti gli investimenti fatti. Per questo si sta pensando al cambio allenatore. E il posto di Vitor Pereira, arrivato a dicembre per sostituire O’Neil, potrebbe essere preso proprio da De Rossi corteggiato anche da un club spagnolo e dalla solita Arabia. Di sicuro Daniele a giugno vuole rimettersi in gioco in panchina dopo l’amaro esonero dalla Roma alla quarta giornata. L’eventuale sì dell’ex centrocampista al Wolverhampton alleggerirebbe il monte stipendi romanista (3 a stagione) permettendo ai Friedkin di poter osare di più sullo stipendio del prossimo allenatore.