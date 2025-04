Darboe: "Voglio salvare il Frosinone. Futuro? Tornerò alla Roma, poi vedremo"

IL MESSAGGERO - La favola di Ebrima Darboe inizia con un viaggio ed un sogno nella testa. La testa di un quindicenne che da Bakoteh, poco più di un villaggio affacciato sull’Oceano Atlantico, in Gambia, affronta quasi seimila chilometri nel deserto prima di imbarcarsi in Libia per le coste italiane. Un viaggio di sei mesi, durante i quali non ha mai smesso di pensare al suo sogno. Quello di diventare un calciatore professionista e di riscattare, tirando calci ad un pallone, una vita iniziata in salita. (...) Se ne accorgono alla Roma e diventa in poco tempo uno dei prospetti più interessanti della formazione Primavera. Poi il debutto con la prima squadra in Serie A, nel 2021 contro la Samp, a maggio in Europa League contro il Manchester United. L’anno dopo Jose Mourinho lo mette in campo in quattro occasioni in Conferenze League, ma nell’estate del 2022 un brutto infortunio al ginocchio gli fa perdere praticamente un anno. Nel frattempo la Roma non ha smesso di credere in lui, lo contrattualizza fino al 2026 e, per riprendere il ritmo partita, va in prestito prima al Lask in Germania, poi alla Sampdoria. Infine quest’estate l’arrivo a Frosinone. Di sogni dai primi calci ad un pallone nelle strade della sua Bakoteh, ne hai già realizzati diversi: l’arrivo in Italia, il debutto nel calcio professionistico.

Qual è il prossimo sogno che ti piacerebbe realizzare?

«Sono tanti i sogni che ho. Uno di questi riguarda il presente ed è quello di salvare il prima possibile il Frosinone dopo il difficile inizio che abbiamo avuto».

(...)

Un obiettivo che si lega a quello personale di Ebrima, di tornare a calcare palcoscenici importanti, magari in giallorosso e, in questo, i minuti giocati con il Frosinone, con il quale hai segnato anche una rete, sono fondamentali.

«Dopo l’infortunio avevo perso continuità e quindi avevo bisogno di giocare. E lo sto facendo a Frosinone, dove però voglio soprattutto contribuire a raggiungere l’obiettivo della salvezza. Finito qui tornerò alla Roma e vedremo».

A proposito di Frosinone, l’impatto con questa realtà, sportivamente parlando per via dei risultati negativi è stato molto difficile. Eri preoccupato per la situazione che si era creata?

«Si, però insieme ai miei compagni abbiamo conservato la massima fiducia perché sapevamo che potevamo far meglio di quello che stavamo facendo. Ed ora tutto questo si sta realizzando e speriamo di continuare così fino alla fine. Purtroppo abbiamo pagato una retrocessione difficile e questo spesso avviene».

(...)

Continuando così si può anche sperare in qualcosa di più della salvezza. Dentro lo spogliatoio avete cominciato a fare anche qualche battuta sui playoff?

«Quello che si dice nello spogliatoio rimane tra noi. Noi continuiamo su questo cammino, pensiamo a partita dopo partita. Ora ad esempio abbiamo già dimenticato la vittoria sulla Samp e siamo concentrati tutti sul Cosenza».