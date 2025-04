"Danke" Hummels: a fine anno il ritiro

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Il momento di dire basta è arrivato: Hummels si ritira e lascia il calcio giocato. Con in bacheca un Mondiale, cinque Bundesliga e nove trofei tra Coppa e Supercoppa di Germania, il difensore centrale ha deciso che quella della Roma sarà l’ultima maglia che indosserà in carriera, sciogliendo definitivamente un dubbio che aleggiava già da un paio di mesi. Il classe 1988 aveva infatti detto chiaramente a Ghisolfi e Ranieri, che lo aveva eletto a pilastro del gruppo, di avere delle perplessità sul rinnovo con la Roma, non tanto per il club o la città, quanto per il pensiero di un possibile ritiro. Cosa che ieri si è concretizzata con un annuncio sui social. "Sto vivendo emozioni forti, è arrivato il momento che nessun calciatore vorrebbe mai vivere. Dopo più di diciotto anni e tante cose che il calcio mi ha dato, al termine di questa stagione mi ritirerò. È stato meraviglioso poter giocare davanti a tifosi come quelli che ho avuto. Mi mancherà terribilmente", un estratto delle parole rotte dall’emozione.

Cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco, ha trovato la sua consacrazione al Borussia Dortmund, (...). Al centro della difesa giallonera, Hummels è stato uno degli uomini simbolo del progetto di Klopp, contribuendo alla conquista di due Bundesliga e a una storica finale di Champions League, persa proprio contro i rivali del Bayern. (...) Il punto più alto è però quello del 2014, con la nazionale tedesca: in Brasile si laurea campione del mondo, essendo uno dei protagonisti di quella cavalcata.

Al termine di una nuova avventura al Borussia – e della seconda finale di Champions persa – la scorsa estate è rimasto svincolato, con voci di mercato durate mesi. La scelta di una squadra si concretizza a settembre, con l’adesione al progetto della Roma di De Rossi, con cui però non giocherà mai a causa dell’improvviso esonero. Con Juric vive un incubo, giocando solo pochi minuti. Ed è lì che gli balena in testa l’idea del ritiro. La svolta portata da Ranieri, però, fa dimenticare i malumori e la voglia di stare più vicino al figlio, (...) A febbraio arriva un altro momento chiave, con la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan che, per un po’, diventa l’ultima partita da lui giocata. Viene rispolverato con l’Empoli per la squalifica di Mancini e poi confermato pochi giorni dopo nel ritorno con l’Athletic. E quella – un’autentica prestazione horror, con la Roma lasciata in dieci dopo undici minuti a causa di un doppio errore – sarà l’ultima gara europea della sua carriera. Ora Hummels, nonostante un annuncio arrivato con ancora otto match da disputare, vuole riportare la Roma in Champions, come regalo d’addio ai tifosi giallorossi e far dimenticare il disastro di Bilbao. Dal 19 maggio 2007, al 25 maggio 2025: il viaggio di Mats Hummels termina qui.